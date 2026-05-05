Красноярцы собрали деньги на компьютерный клуб для пожилых жителей пансионата

Неравнодушные жители Красноярска помогли пансионату «Аура» собрать деньги для создания компьютерного клуба для пожилых постояльцев. Как рассказала 360.ru культорг учреждения Варвара Леонова, все началось с ее обращения в социальных сетях о сборе дисков с играми для 79-летнего пенсионера Николая Александровича.

Пожилой геймер переехал в «Ауру» год назад, когда у него сгорел дом с ноутбуком и играми. Его история привлекла внимание неравнодушных жителей,

«Сегодня мы собираемся поехать и забрать два компьютера. Один для Николая Александровича, а другой для компьютерного клуба наших постояльцев. Вообще с этим сбором все случайно получилось», — призналась Варвара.

Она пояснила, что люди подарили игровую технику, а также собрали деньги, которых хватит на покупку столов и стульев, а также на проведение в пансионат интернета.

Сотрудница «Ауры» добавила, что незрячему постояльцу Александру прислали в подарок умную колонку «Алиса», когда она рассказала о том, что он любит слушать музыку.

«На собранные деньги мы уже купили модемы для интернета, симки с годовым оплаченным тарифом. Столы, стулья, наушники и вебкамеры. Наши постояльцы, те, кто помоложе, знают, что такое стриминг, и хотят попробовать», — отметила Варвара.

Девушка подчеркнула, что без неравнодушных людей ничего бы не получилось.

В начале февраля участники движения «Волонтеры Подмосковья» привезли в подарок постояльцам пансионата «Клинский» книги по их заказу. Самыми востребованными жанрами стали детективы, история и психология.