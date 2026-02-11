Волонтеры Подмосковья подарили книги пожилым и инвалидам

В преддверии Дня книгодарения, который отмечается 14 февраля, активисты клинского движения «Волонтеры Подмосковья» навестили постояльцев пансионата «Клинский». Десять ребят собрали и подарили пожилым людям и инвалидам двадцать интересных книг.

Молодежь выбрала книги разных жанров, но самыми востребованными стали детективы, история и психология. Больше всего постояльцам пансионата понравились «Дневник европейского путешествия» У. Шекспира и «Анжелика. Путь в Версаль. Анжелика и король» Анн и Серж Голон.

По словам участника акции Андрея Вителкина, книги сейчас дарить актуально, особенно их читать для развития. Например, сейчас он активно читает «Агент 007».

Этот год стал юбилейным для общероссийской акции — она прошла в десятый раз. Праздник вдохновляет людей обмениваться книгами и воспитывает тягу к чтению.

Теперь коллекция библиотеки пансионата насчитывает около пяти тысяч книг.