Краснодарскую стримершу оштрафовали за дискредитацию российских войск | 360°

Общество 01 мая 2024, 14:03 Краснодарскую стримершу оштрафовали за дискредитацию российских войск МВД: на Кубани оштрафовали стремершу, которая оскорбляла русских РИА «Новости»

Читать 360 в

На Кубани стримершу родом из Донецка Ольгу Касьяненко оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России. В эфире она оскорбляла русских по национальному признаку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Правоохранители выявили в Сети на странице 27-летней жительницы Кубани материалы, направленные на дискредитацию российской армии, а также видео с неуважительными высказываниями в адрес общественности.

Реклама

«Также на ее странице правоохранители обнаружили факт демонстрации движения, которое признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

В отношении девушки составили два административных протокола. Стримерше выписали штрафы на сумму более 90 тысяч рублей.

На прошлой неделе Тверской суд Москвы оштрафовал блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву за дискредитацию Вооруженных сил России. Ей придется заплатить 50 тысяч рублей.