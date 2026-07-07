KP.RU: при создании резюме с помощью ИИ стоит отказаться от сложного дизайна

Сайт KP.RU дал советы, как составить резюме с помощью нейросети. Так, важно использовать те же формулировки, что и в объявлении о вакансии.

Еще один важный шаг — адаптация каждого отклика под конкретную вакансию. Кроме того, следует отказаться от сложного дизайна. Простая структура документа увеличивает вероятность того, что ATS корректно посчитает все данные.

Названия разделов в резюме должны быть стандартизированными: «Опыт работы», «Образование» и т. д. Также стоит указать конкретные результаты работы.