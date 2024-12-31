Космонавты с МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом

Члены экипажа Роскосмоса Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов поздравили россиян с наступающим Новым годом с борта Международной космической станции. Кадры видеообращения опубликовали в Telegram-канале госкорпорации.

«Для каждого жителя нашей большой страны это самый теплый, душевный и семейный праздник в году. И в этот день мы желаем всем вам счастья, здоровья и успеха», — сказал Овчинин.

В своем поздравлении Горбунов отметил, что космонавты находятся в сотнях километрах от Земли, поэтому ощущают сильную нехватку общения с родными. Но даже в таких условиях они всегда чувствуют любовь и поддержку своих близких. Вагнер пожелал землянам провести предстоящие праздничные дни в кругу семьи и друзей.

Роскосмос и НАСА ранее договорились о сроках завершения работы МКС. Также в госкорпорации рассказали о планируемых в ближайшие 50 лет пилотируемых полетах на Марс.