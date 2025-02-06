Кремль объяснил увольнение главы Роскосмоса

Песков: у Кремля нет претензий к ушедшему в отставку главе Роскосмоса Борисову

У администрации президента Владимира Путина нет никаких претензии к Юрию Борисову, который покинул должность гендиректора Роскосмоса. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

По его словам, Борисова уволили в рамках ротации, направленной на развитие госкорпорации.

«Нет, никаких претензий к Борисову нет. Ротация производится, корпорации необходимо динамично развиваться. Поэтому происходит ротация», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля добавил, что Путин регулярно получает доклады о работе Роскосмоса.

На место Борисова назначили Дмитрия Баканова — бывшего руководителя компании «Спутниковая система „Гонец“», которая является «дочкой» Роскосмоса.

Академик российской Академии космонавтики имени Циолковского Игорь Маринин предположил, что новый глава корпорации сможет проводить еще более грамотную экономическую политику, чем его предшественник. По его словам, изначально проект спутниковой системы «Гонец» был военным, но позже перешел в гражданское использование.