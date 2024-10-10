Блиновской вернули арестованные банковские счета и имущество

Обвиняемая в неуплате налогов и легализации незаконных средств блогер Елена Блиновская получила доступ к своим арестованным счетам и другому имуществу. Как сообщили «Известия» , такое решение принял Савеловский суд Москвы, который рассматривает дело «королевы марафонов».

Ходатайство о снятии ареста подали представляющие интересы Блиновской адвокаты. Они аргументировали, что обвиняемая перечислит средства в счет возмещения ущерба по уголовному делу.

«Суд постановил удовлетворить ходатайства защиты об освобождении денег от ареста с перечислением в счет погашения задолженности», —заявил судья в оглашении решения.

Также он снял арест с имущества Блиновской на общую сумму более 186 миллионов рублей.

Ранее «королева марафонов» заявила, что готова согласиться только с обвинением в неуплате налогов, но всю ответственность за преступление она возложила на сотрудников своих компаний, которые занимались бухгалтерией.

Подсудимая объяснила, что носила четвертого ребенка и не занималась денежными вопросами. Все обвинения в легализации преступных доходов она отвергла, объяснив, что компании не вели коммерческую деятельность. Адвокаты настаивали на том, что оба обвинения дублируют друг друга, при этом срок давности по неуплате налогов истек еще в июле.