Концертный директор Долиной назвал травлей флэшмоб против певицы

В соцсетях продолжает набирать обороты флешмоб, призывающий «отменить» Ларису Долину. Концертный директор певицы Илья Пудовкин заявил Telegram-каналу Shot, что на фоне шума вокруг истории с квартирой в Хамовниках артистку подвергли необоснованной травле.

Судебные разбирательства по делу еще не завершили, несмотря на это, пользователи поспешили обвинить певицу из-за ситуации, в которой покупательница ее квартиры Полина Лурье осталась без денег и жилья. Пудовкин подчеркнул, что человек, потерявший средства, должен получить их полностью, и все решения суда будут исполнены.

Концертный директор Долиной также отметил, что артистка тяжело переживает происходящее в соцсетях. Он пояснил, что людям стоит помнить: любой может стать жертвой мошенников. По его словам, необходимо дождаться окончания следственных действий, которые все еще продолжаются, и что многим, вероятно, придется изменить свое мнение, когда дело будет завершено.

Несмотря на флешмоб, концерты певицы продолжаются. Накануне Долина выступила во Владивостоке, сегодня — в Уссурийске, а 2 декабря запланировано шоу в Хабаровске. Отмен нет, и большинство билетов уже продали. Также артистка примет участие в ближайшем гала-концерте в Москве.

Долину могут вырезать из новогоднего фильма «Невероятные приключения Шурика». Создатели киноленты опасаются провала в прокате на фоне «квартирного скандала».