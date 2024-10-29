«Конфликтные ситуации». Во Владимирской области объяснили запрет хиджабов в школах

Запрет на ношение школьниками элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность, ввели во Владимирской области из-за конфликтных ситуаций. Об этом сообщил вице-губернатор региона Владимир Куимов, чьи слова привел «Зебра ТВ» .

По словам чиновника, такой приказ существовал и ранее, но сейчас власти решили упомянуть исламскую атрибутику, в том числе хиджабы и никабы.

«Были обращения родителей, в том числе и в чатах родители обсуждали, я не буду сейчас называть города, они есть у нас, где родители заостряли на этом внимание, чтобы это не превращалось в буллинг», — подчеркнул Куимов.

Министерство образования и молодежной политики Владимирской области запретило носить в школах религиозную одежду 22 октября. Муфтий Чечни Салах Межиев назвал такое решение нарушением Конституции.