Никабы и хиджабы запретили носить в школах Владимирской области

Министерство образования и молодежной политики Владимирской области скорректировало требования к внешнему виду учащихся, запретив носить в школах религиозную одежду, включая никабы и хиджабы. Приказ опубликовали на портале правовой информации 22 октября.

Приказом внесли дополнительный пункт в документ «Об утверждении типовых требований к одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

«Не допускается ношение в образовательных организациях одежды и ее элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность обучающегося (в том числе хиджабов, никабов и так далее)», — сказано в нем.

До этого запрет на ношение никабов ввели в Дагестане и Карачаево-Черкесии, но с отметкой, что ограничения будут действовать до «устранения выявленных угроз и нового богословского заключения».

Владимирская область стала первым российским регионом, где в школах запретили ношение религиозной одежды.

Ранее исламовед Рустам Батров рассказал, что сейчас никабы утратили свою актуальность, так как никак не вписывается в социальный контекст.