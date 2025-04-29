От Африки до Европы: ближайшие три месяца станут самыми жаркими в истории

Вильфанд: ближайшие три месяца могут стать самыми жаркими за историю наблюдений

Следующие три месяца могут стать самыми жаркими за всю историю наблюдений. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции, его процитировал «Интерфакс» .

«Ближайшие три месяца будут очень теплые. Первое, второе, третье место средняя глобальная температура в течение мая, июня, июля будет занимать (по сравнению с зарегистрированными рекордными значениями)», — сказал он.

По словам синоптика, особенно жарко будет в Северной и Южной Африке, Мадагаскаре, Центральной и Восточной Азии, Австралии, Новой Зеландии и Восточной Европе.

Причина аномалии — продолжающийся перегрев Мирового океана, который уже несколько месяцев сохраняет рекордно высокие температуры. По словам Вильфанда, это создает эффект «глобальной грелки», влияющей на климат всей планеты.

Ранее Вильфанд спрогнозировал один из самых жарких годов. При этом он объяснил, что это не гарантирует аномальной жары именно в России.