Коммунальщики вывели на уборку дорог от снега в Сочи 150 единиц техники
Во всех районах Сочи ночью и утром шла расчистка дорог и обработка от гололеда. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«По поручению главы Сочи Андрея Прошунина работа в микрорайонах усилена. Службы и предприятия действуют в круглосуточном режиме», — отметили в администрации.
Ночью дорожные службы — федеральные, краевые и городские — привлекли к работе более 150 единиц техники и около 160 человек. Также задействовали технику из внутригородских районов и ресурсоснабжающих предприятий.
В Сочи начались заморозки. Температура воздуха может опуститься до -3…-5 градусов. На дорогах будет гололедица. Море будет штормить, волнение составит 3-4 балла, а высота волн достигнет 0,7-1,2 метра. С понедельника в прибрежном кластере вновь прогнозируются снегопады.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал, что на юге европейской части России на следующей неделе будет холоднее, чем на севере. На Кубани ожидаются морозы до минус 18 градусов, а в Ставрополье — до минус 20.