Коммунальщики вывели на уборку дорог от снега в Сочи 150 единиц техники

Во всех районах Сочи ночью и утром шла расчистка дорог и обработка от гололеда. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«По поручению главы Сочи Андрея Прошунина работа в микрорайонах усилена. Службы и предприятия действуют в круглосуточном режиме», — отметили в администрации.

Ночью дорожные службы — федеральные, краевые и городские — привлекли к работе более 150 единиц техники и около 160 человек. Также задействовали технику из внутригородских районов и ресурсоснабжающих предприятий.

В Сочи начались заморозки. Температура воздуха может опуститься до -3…-5 градусов. На дорогах будет гололедица. Море будет штормить, волнение составит 3-4 балла, а высота волн достигнет 0,7-1,2 метра. С понедельника в прибрежном кластере вновь прогнозируются снегопады.