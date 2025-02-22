Снежный апокалипсис и угроза лавин. Сочи накрыла лютая зима

Ночью в Сочи начались заморозки, на побережье обрушились метели и обильные снегопады. Подобных аномалий на курорте не помнят уже много лет. О том, что происходит с погодой в городе, — в материале 360.ru.

Сильные снегопады продолжатся

Снег накрыл городские районы в период с часу ночи до шести утра. В администрации Сочи предупредили жителей, что «снежный апокалипсис» продолжится — осадки будут идти и днем 22 февраля.

«Ожидается продолжение выпадения снега в период до 10 часов в прибрежной зоне Сочи и ФТ Сириус количество выпавших осадков достигнет 20-25 миллиметров. Прогнозируется очень сильный снег», — отметили в пресс-службе.

Для борьбы со стихией все службы работают в усиленном режиме: на расчистку уже отправили 130 единиц техники.

Из-за метелей автобусы на некоторых маршрутах перестали идти до остановок на высокогорьях. Водителей предупредили о гололедице и усилении юго-восточного ветра — порывы могут достигать до 18 метров в секунду.

В Сочи возник транспортный коллапс

Непогода уже спровоцировала в городе транспортный коллапс Согласно данным сервиса 2ГИС, автомобили встали в пробки в центре Сочи. На картах видно, что улица Горького почти полностью подсвечивается оранжевым и красным из-за автомобильных заторов. Наблюдаются проблемы с движением и на Московской улице, особенно в районе кольцевой дороги

В МЧС по региону предупредили, что из-за снегопадов могут возникнуть перебои со светом. Налипание мокрого снега может привести к повреждению энерголиний, поэтому все экстренные службы Краснодарского края перевели на круглосуточное дежурство.

В горах Сочи прогнозируют лавинную опасность

Волнение прогнозируют и на море: высота волн, предположительно, достигнет 1,5 метра.

«Волнение моря 3-4 балла, высота волн до 1,5 метра. Зимние пляжи будут функционировать по фактической погоде», — сообщили в городской администрации.

В горах из-за непогоды сохраняется лавинная опасность. Местным жителям посоветовали не ездить на автомобилях без зимней резины.

«В горах выше 500 метров над уровнем моря сохраняется лавинная опасность. Сочинцам и гостям города рекомендовано предпринять все необходимые меры предосторожности», — добавили в пресс-службе.