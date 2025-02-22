Вильфанд рассказал о морозах на следующей неделе

Синоптик Вильфанд: на юге европейской части России будет холоднее, чем на севере

На юге европейской части России на следующей неделе будет холоднее, чем на севере. Об этом сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На Кубани ожидаются морозы до минус 18 градусов, а в Ставрополье — до минус 20.

«Начинается значительное повышение температуры на севере европейской России. В Мурманской области, в Карелии, в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Архангельской областях, в Коми, в Ямало-Ненецком автономном округе. В Питере, начиная с понедельника, температура будет на 4–5 градусов выше, чем в Москве», — сказал Вильфанд.

Он отметил, что в южной части европейской территории России до конца февраля температура воздуха будет на 7–8 градусов ниже нормы. В тех местах морозы будут сильнее, чем на севере. Например, в Салехарде дневные и ночные температуры ожидаются выше, чем в Краснодарском, Ставропольском краях и республиках Северного Кавказа.

Также, по словам Вильфанда, 22–23 февраля на побережье Черного моря в Краснодарском крае возможно усиление ветра до 30–34 метров в секунду.

В южной части России сейчас фиксируется очаг холода, из-за которого в регионе температуры опустились ниже нормы. Заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев уточнил, что в ближайшие недели положительные погодные аномалии ожидаются на европейской части России, а также в Сибири и на юге Дальнего Востока.

При этом в московский регион весенняя погода может прийти уже в первой половине марта. Метеоролог Татьяна Позднякова не исключила, что потепление наступит вместе с Международным женским днем.