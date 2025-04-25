Комиссаренко начал отказываться от политических шуток после лишения гражданства России

Стендап-комик Слава Комиссаренко решил отказаться на корпоративах от политических шуток про Россию, Белоруссию и лично Александра Лукашенко. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По информации источника канала, от этих тем стендапер начал открещиваться после того, как его лишили российского гражданства.

Гонорар комика за выступление — от 17 тысяч евро. Выбор репертуара Комиссаренко доверяет клиенту, так как мероприятия в основном закрыты. При этом программу можно обсудить отдельно.

Комиссаренко готов пойти на компромиссы, и если у организаторов есть определенные предпочтения — прислушается к просьбам шуткам и ведению, добавил собеседник Mash.

По инициативе ФСБ Комиссаренко и его коллегу Дмитрия Романова 22 апреля лишили российского гражданства. Комиссаренко также до сих пор находится в межгосударственном розыске за клевету на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

*Instagram — деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.