«Комфортная машина». Путин поделился впечатлениями от Lada Aura

Президент Путин назвал Lada Aura комфортным автомобилем

Фото: РИА «Новости»

Выпущенная недавно АвтоВАЗом Lada Aura является хорошим и комфортным автомобилем. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании, видеозапись опубликовали «Известия».

«Хорошая машина, комфортная. Управляется хорошо», — высказался российский лидер о новинке отечественного автопрома.

Ранее глава государства протестировал Lada Aura на дороге M-11 «Нева». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Путину понравился автомобиль и он остался им доволен. Пресс-секретарь главы государства добавил, что машину для тест-драйва предоставляли организаторы открытия новой трассы.

Путин — опытный водитель, он регулярно ездит на отечественных машинах. В 2011 году он оценил Lada Granta, а в 2015 году сел за руль Lada Vesta в Великом Новгороде.

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