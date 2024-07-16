Появились кадры Путина за рулем Aura

Президент России Владимир Путин во вторник принял участие в церемонии открытия участка Северного обхода Твери, который стал последней составной частью трассы М-11 «Нева». На мероприятие глава государства приехал на автомобиле Lada Aura черного цвета, кадры показала пресс-служба Кремля.

Президент проехал по новому участку дороги и оценил ее качество. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что автомобиль президенту представили организаторы, и он остался всем доволен.

Lada Aura — не первый автомобиль, на котором Путин ехал самостоятельно за рулем. В 2010 году он проехал на желтом хетчбэке Lada Kalina по маршруту Хабаровск-Чита. Тогда президент отметил, что она «просто хорошая машина».

Также президент ездил за рулем Lada Granta в 2011 году и Lada Vesta — в Великом Новгороде в 2015 году.

Ранее стало известно, что Путин во вторник откроет дорожные объекты в нескольких регионах России.