Командир «Ахмата» встретился с лидерами «Русской общины»

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов встретился с лидерами «Русской общины», чтобы лично оценить деятельность и цели движения. Своим мнением он поделился в Telegram-канале .

Алаудинов отреагировал на заявление уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева, обвинившего активистов «Русской общины» в разжигании ненависти. Командир «Ахмата» успел встретиться с функционерами движения разного уровня.

По итогам общения он отметил, что цели у них очень хорошие. Активисты стремятся сохранить русские традиции, ценности и обычаи, воспитывать молодежь в традиционном духе, чтобы они «вернулись в состояние своих исторических корней».

«Чтобы русские начали рожать, чтобы русские перестали пить, чтобы русские сплотились и стали той идентичностью, которая готова удерживать под жестким контролем все население, которое причисляет себя к русским. Я считаю, что в этом ничего плохого нет», — заявил Алаудинов.

Единственное, что на местах встречаются «перегибы», так как движение децентрализованно. В целом же в уставе организации ничего плохого не заложено, поэтому если сторонники общины будут его придерживаться и действовать в рамках законов РФ, то он «готов их поддержать всеми „фибрами“».

Ранее Алаудинов прокомментировал задержание своего адвоката Дениса Шапиро, обвиняемого в крупном мошенничестве, отметив, что правоохранители во всем разберутся.