«Органы разберутся». Алаудинов заступился за своего адвоката

Подозреваемый в крупном мошенничестве адвокат Денис Шапиро представлял интересы командира спецназа «Ахмат» и помогал его бойцам. Апти Алаудинов прокомментировал в своем Telegram-канале его задержание.

«К задержанию Дениса Шапиро отношусь абсолютно спокойно. Если он виновен, то соответствующие органы разберутся. Однако еще никто не отменял презумпцию невиновности», — сказал он.

Алаудинов подтвердил, что Шапиро работал одним из адвокатов по делу об отравлении в феврале 2023 года. Командир «Ахмата» заявил, что даже в случае обвинительного приговора он останется благодарным адвокату за помощь бойцам на линии боевого соприкосновения, и призвал воздержаться от спекуляций на тему его задержания.

Замоскворецкий суд Москвы заключил Шапиро под стражу по делу о мошенничестве на сумму около 110 миллионов рублей. «Известия» сообщили, что кроме работы с Алаудиновым по поводу покушения он также защищал интересы спецназа «Ахмат» и требовал возбудить дело о дискредитации армии после попавшей в интернет информации о конфликте в подразделении.