Попытки европейских политиков запретить российскую песню «Сигма-бой» являются безумием и клинической русофобией. Об этом сообщила во время брифинга официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Это уже клиническая русофобия. Есть просто русофобия, а у нее есть еще стадии. Это клиника. <…> Это из разряда безумия», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что по такой логике европейские страны могут начать запрещать бурых медведей или наказывать части Мирового океана и Солнца, которые «касались России».

На прошлой неделе во время заседания Европарламента немецкий политик и представитель партии «Вольт Европа» Нэла Риль заявила, что хит российской группы «Сигма-бой» следует запретить в странах Европы, так как песня передает патриархальное и пророссийское мировоззрение, что негативно влияет на молодежь.

Председатель правления «Движения первых» Артур Орлов в ответ на это сказал, что среди молодежи разных стран талант российских детей востребован, несмотря на попытки европейских политиков запретить их творчество.