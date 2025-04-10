Кластер редкоземельных металлов создадут в Сибири

На территории Сибирского федерального округа появится кластер редкоземельных металлов. Об этом на установочном совещании заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев, его слова привела пресс-служба правительства.

Он отметил, что в Сибири разведанные запасы редкоземельных металлов составляют 18% от общероссийских. При этом в недрах округа находятся значительные объемы редких металлов.

«Для развития глубокой переработки редкоземельных металлов прорабатывается вопрос о создании соответствующего кластера в Сибирском округе. Это позволит России в перспективе обеспечить независимость от импорта соответствующей продукции и выйти на новый технологический уровень», — сказал Патрушев.

Вице-премьер также отметил стратегическую значимость Сибирского федерального округа для укрепления промышленного потенциала России.

«Здесь сконцентрированы запасы природных ресурсов, в том числе газа, нефти, угля, никеля, меди и драгоценных металлов», — добавил он.

Ранее объявления о скупке редкоземельных металлов появились на сервисах в Москве.