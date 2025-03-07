Объявления о скупке редкоземельных металлов появились на сервисах в Москве

В Москве стали распространяться объявления о скупке лома редкоземельных металлов. Предложения размещают на онлайн-сервисах, сообщило РИА «Новости» .

К редкоземельным относится группа из 17 металлов. В их числе: европий, самарий, тулий, иттрий, скандий, церий и другие. РЗМ используют в высокотехнологичной электронике, медицине, оборонной промышленности и зеленой энергетике.

Скупщики публикуют объявления с «кричащими шапками» — прием/скупка редкоземельных металлов. Но по факту речь идет либо о ломе, либо о металлах, не входящих в эту категорию. Например, в одном из объявлений компания говорит о закупке РЗМ, но в списке указаны олово, цинк и вольфрам.

Хабаровский край ранее запросил федеральную поддержку для добычи редкоземельных металлов. Залежи находятся в районе Улканского и Маймаканского узла, рассказал министр природных ресурсов региона Александр Леонтьев.