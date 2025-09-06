Китай возглавил список самых многочисленных делегаций на ВЭФ-2025

Советник Кобяков: ВЭФ-2025 посетили более 8000 человек из 75 стран

Более восьми тысяч человек из 75 стран мира посетили Восточный экономический форум во Владивостоке. Об этом заявил советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции, его слова привело РИА «Новости» .

Он уточнил, что в ВЭФ-2025 приняли участие более 8400 гостей и журналистов. При этом самыми многочисленными стали делегации из Китая, Монголии, Индии, Японии и Лаоса.

Форум проводится с 3 по 6 сентября в кампусе Дальневосточного федерального университета. Его главная тема в этом году «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

Ранее президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что цены на голубое топливо по новому газопроводу «Сила Сибири — 2» рассчитают по рыночной формуле. По словам главы государства, Россия и Китай договорились по ключевым вопросам строительства газопровода.

