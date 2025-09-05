Цены на газ для Китая рассчитают по рыночной формуле

Цены на голубое топливо по новому газопроводу «Сила Сибири — 2» рассчитают по рыночной формуле. Об этом сообщил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

«Цены носят рыночный характер и рассчитываются по почти такой же формуле, как рассчитывались во время поставок в Европу», — отметил Путин.

Он объяснил, что формула одна и та же, но ее составляющие отличаются в разных регионах мира.

Путин поздравил всех участников проект «Сила Сибири — 2» и назвал его одним из крупнейших в мировом энергетическом секторе.

Ранее на пленарной сессии ВЭФ премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар пообещал, что правительство будет активно поддерживать «Силу Сибири — 2».