Кинокритик Барабаш сбежала из-под домашнего ареста в Париж

Кинокритик Барабаш скрылась в Европе из-под домашнего ареста по делу о фейках

Кинокритик Екатерина Барабаш* сбежала из-под домашнего ареста в России в Европу. Об этом сообщили на пресс-конференции «Репортеров без границ», чей сайт заблокировали на территории России.

Сейчас Барабаш* живет в Париже, где расположена штаб-квартира организации. Кинокритика задержали 25 февраля в Москве. Суд отправил ее под домашний арест до 24 апреля.

Следственный комитет завершил расследование и признал размещенные на странице Барабаш* в соцсетях публикации содержащими фейки о действиях российских военных в ходе спецоперации. Свою вину она признала.

В апреле стало известно, что Минюст внес кинокритика Екатерину Барабаш* в реестр иностранных агентов. Ей грозит до 10 лет лишения свободы за публичное распространение ложной информации.

*Внесена Минюстом в реестр иноагентов.