Кинокритик Барабаш сбежала из-под домашнего ареста в Париж

Кинокритик Екатерина Барабаш* сбежала из-под домашнего ареста в России в Европу. Об этом сообщили на пресс-конференции «Репортеров без границ», чей сайт заблокировали на территории России.
Сейчас Барабаш* живет в Париже, где расположена штаб-квартира организации. Кинокритика задержали 25 февраля в Москве. Суд отправил ее под домашний арест до 24 апреля.
Следственный комитет завершил расследование и признал размещенные на странице Барабаш* в соцсетях публикации содержащими фейки о действиях российских военных в ходе спецоперации. Свою вину она признала.
В апреле стало известно, что Минюст внес кинокритика Екатерину Барабаш* в реестр иностранных агентов. Ей грозит до 10 лет лишения свободы за публичное распространение ложной информации.
*Внесена Минюстом в реестр иноагентов.
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