Под суд за фейки. Стала известна судьба кинокритика Барабаш

Прокуратура направила в суд дело кинокритика Екатерины Барабаш. Ее обвинили в публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии, сообщила пресс-служба надзорного ведомства в официальном Telegram-канале .

Барабаш обвиняют по статье 207.3 УК РФ. По версии следствия, с марта 2022 года по август 2023-го кинокритик опубликовала в запрещенной на территории России социальной сети три текста с фейками о действиях российских военных в ходе СВО.

Материалы Барабаш разместила в открытом доступе, ознакомиться с ними могла широкая аудитория. Следователи пришли к выводу, что действия кинокритика мотивированы политической ненавистью и враждой к определенной социальной группе.

Екатерине Барабаш 64 года. Ее задержали в феврале 2025 года когда она вернулась с Берлинале. Женщина провела ночь в изоляторе временного содержания, а уже на следующий день суд отправил кинокритика под домашний арест до 25 апреля. В следственном комитете утверждали, что Барабаш признала вину.

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