Ким Чен Ын приказал увеличить производство снарядов на оборонном заводе

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил один из ведущих оборонных заводов страны, где производят снаряды. Он распорядился расширить и усилить производство. Об этом сообщил Reuters.
В поездке его сопровождали высокопоставленные чиновники, включая министра обороны Но Гван Чхоля, главу МИД Чхве Сон Хи, а также партийное руководство. Во время визита Ким Чен Ын осмотрел производственные цеха, ознакомился с результатами работы предприятия за первую половину 2025 года и оценил, как идет модернизация и наращивание мощностей.
Ранее лидер КНДР пообещал направить армию на помощь России в случае нападения приспешников США и Запада. Он добавил, что опирается на статьи и дух подписанного договора.
Отец Маска назвал Мерца воинствующим ястребом
Временные ограничения ввели в трех аэропортах
Митинг против Трампа собрал 30 тысяч человек
Овчинский: здание для коммунальных служб возведут в Сокольниках по программе КРТ
Протестующие в Лос-Анджелесе назвали адом стычки с полицией
США запретят въезд еще 36 странам
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте