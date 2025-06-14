Ким Чен Ын приказал увеличить производство снарядов на оборонном заводе

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил один из ведущих оборонных заводов страны, где производят снаряды. Он распорядился расширить и усилить производство. Об этом сообщил Reuters .

В поездке его сопровождали высокопоставленные чиновники, включая министра обороны Но Гван Чхоля, главу МИД Чхве Сон Хи, а также партийное руководство. Во время визита Ким Чен Ын осмотрел производственные цеха, ознакомился с результатами работы предприятия за первую половину 2025 года и оценил, как идет модернизация и наращивание мощностей.

Ранее лидер КНДР пообещал направить армию на помощь России в случае нападения приспешников США и Запада. Он добавил, что опирается на статьи и дух подписанного договора.