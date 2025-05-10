Ким Чен Ын пообещал помочь России при нападении приспешников США

Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал направить армию на помощь России в случае нападения приспешников США и Запада. Об этом он заявил в российском посольстве в Пхеньяне, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Если прислужники США и Запада с дешевым бракованным оружием <…> совершат атаку на наше братское государство, то я с удовольствием и без колебаний отдам приказ о применении вооруженных сил КНДР», — сказал он.

Лидер Северной Кореи добавил, что опирается на статьи и дух подписанного с Россией договора.

После парада Победы в Москве, который прошел 9 мая на Красной площади, президент Владимир Путин пожар руки группе высокопоставленным военным чиновникам из КНДР. Все они отдали честь российскому лидеру. Одного из них Путин коротко обнял, на что обратила внимание западная пресса.