Киберэксперт Зыков предупредил о рисках подделки подписей с помощью ИИ

Главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков рассказал RT , что мошенники могут использовать искусственный интеллект для подделки визуального почерка и рукописной подписи в документах, например, в PDF, сканах или фотографиях.

По словам эксперта, крупные публичные ИИ-сервисы обычно отказываются помогать с прямым копированием чужого почерка или подписи. Однако это не исключает полностью риск подделки. Если у мошенника есть образцы, графический редактор, специализированный инструмент или локальная модель, он все равно может попытаться создать визуально похожий документ.

Зыков подчеркнул, что доверять следует не внешнему виду подписи, а проверяемому факту подписания, источнику документа, сертификату, целостности файла и независимому подтверждению операции.