Каждый десятый россиянин выступил за отмену празднования 8 Марта

Большинство жителей России назвали Международный женский день актуальным праздником, однако примерно каждый десятый респондент посчитал необходимым его отменить. Об этом сообщила пресс-служба социологического агентства «Вебер».

Специалисты опросили 1200 человек от 18 лет и старше. Согласно данным исследования, примерно 21% респондентов считают 8 Марта устаревшим. За то, чтобы продолжить отмечать праздник и ничего не менять, выступили примерно 77% россиян.

Позитивное отношение к гендерным празднествам высказали более половины опрошенных (53%). Примерно столько же респондентов согласились сдавать деньги на поздравления коллег. При этом часть женщин призналась, что им обидно, когда мужчина не проявляет 8 Марта никакого внимания (42%) или игнорирует праздник (36%).

Исследование также показало, что порядка 43% опрошенных считают, что мужчины и женщины достигают равных успехов в карьере. Такое мнение высказали респонденты обоих полов. Большинство опрошенных (80%) заявили о важности финансовой независимости женщин. Эту идею поддержали практически все женщины (92%).

«Чаще женщины уверены, что им удается соблюдать баланс между работой и личной жизнью — об этом говорят 47%», — заключили в пресс-службе.

Ранее финансовый маркетплейс «Сравни» провел опрос и выяснил, что своей зарплатой удовлетворены 47% российских женщин. Согласно исследованию, поиском дополнительных доходов занимаются 36% респонденток.