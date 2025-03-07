«Сравни»: 47% женщин в России удовлетворены своей зарплатой

Согласно результатам опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Сравни» и опубликованного «Газетой.Ru», почти половина женщин в России (47%) удовлетворены своей зарплатой и не видят необходимости искать дополнительные источники дохода.
Тем не менее, 36% респондентов активно занимаются поиском возможностей для дополнительного заработка, а еще 17% рассматривают банковские продукты как средство повышения доходов, написали «Известия».
Исследование также показало, что чуть больше половины (51%) опрошенных женщин предпочитают хранить деньги на вкладах либо собираются сделать это в будущем. Еще 35% участников держат свои сбережения наличными, а 3% инвестируют. Интересно отметить, что 53% респонденток признались, что не обладают достаточной финансовой грамотностью.
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