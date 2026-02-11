Казанского Иисуса Христа обязали поменять имя

Суд в Казани обязал местного жителя, взявшего себе имя Иисус Петрович Христос, вернуть прежние паспортные данные. Об этом сообщило издание «Бизнес Online» .

По данным журналистов, иск в Ново-Савиновский районный суд подал прокурор столицы Татарстана Ильдар Исмагилов.

В своем иске он сослался на заключение Минюста, что религиозные мотивы не являются основанием для изменения анкетных данных.

Также глава надзорного ведомства подчеркнул, что имя Иисус Христос вводит граждан в заблуждение и оскорбляет чувства верующих.

Теперь Иисусу Петровичу предстоит восстановить документы на свое старое имя — Евгений Петрович Чекулаев — и получить новые документы.

У казанца уже были проблемы с законом. В мае его оштрафовали на 60 тысяч рублей за фиктивную регистрацию иностранцев, в августе — еще на 13 тысяч.

В декабре суд назначил ему два года лишения свободы условно по делу о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица — Христа принудительно доставляли на заседание.