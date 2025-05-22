Исуса Христа наказали за помощь мигрантам в Казани

В Казани за организацию «резиновой квартиры» оштрафовали Исуса Христа. Он прописал в своей однушке 45 мигрантов, сообщила пресс-служба ФССП Татарстана.

На мужчину с необычным именем составили протокол по статье «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица». Он фиктивно зарегистрировал на 31,9 квадратном метре 45 приезжих.

Обвиняемый отказался явиться на заседание, поэтому приставам пришлось поехать за Исусом Христом к нему домой и принудительно доставить на вынесение приговора. Московский райсуд оштрафовал мужчину на 60 тысяч рублей.

Другой Иисус поселился в Челябинске. Гражданин Бразилии встал на миграционный учет и по ошибке прописался в квартире ничего не подозревавшей женщины. Хозяйка узнала об этом случайно, когда заказала справку на «Госуслугах».