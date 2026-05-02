«Катюша» в центре Европы. Как Амстердам встретил «Бессмертный полк»

В Амстердаме состоялась акция «Бессмертный полк» в честь Дня Победы

В субботу, 2 мая, на центральных улицах Амстердама состоялась мемориальная акция «Бессмертный полк», приуроченная к празднованию Дня Победы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на организаторов из местного филиала волонтерского корпуса.

Памятное мероприятие началось на знаменитой площади Дам. Собравшиеся открыли встречу исполнением песен военных лет, прозвучала и легендарная «Катюша».

Помимо празднования годовщины Победы, активисты почтили и память погибших в одесском Доме профсоюзов. Трагедия здесь произошла ровно 12 лет назад, 2 мая 2014 года.

После торжественной части участники прошли маршем по главным кварталам города. Люди несли фотографии своих родственников-фронтовиков, цветы и флаги. Колонну составили около полусотни участников.

За порядком во время акции следили сотрудники местной полиции.

В 2026 году «Бессмертный полк» пройдет сразу в двух форматах, очно и онлайн.