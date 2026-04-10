Акцию «Бессмертный полк» проведут в двух форматах

Новиков рассказал о двух форматах акции «Бессмертный полк» в 2026 году

Акция «Бессмертный полк» в 2026 году состоится как в очном, так и в онлайн-формате. Об этом на заседании коллегии Росмолодежи сообщил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков. Его слова привело РИА «Новости» .

«У нас будет общая задача — провести и празднование Дня Победы на высоком уровне, и акции „Бессмертный полк“. Там, где можно, пройдут в очном формате», — сказал он.

Новиков добавил, что акция состоится в формате онлайн, если этого потребуют соображения безопасности.

«Будем делать все, чтобы сохранить память о подвигах дедов и прадедов в онлайн-режиме», — отметил начальник управления.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин 9 мая проведет встречи с зарубежными политиками в рамках торжеств в честь Дня Победы. Его помощник Юрий Ушаков заявлял, что посетить Москву пожелали многие иностранные гости.