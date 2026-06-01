Картины о битве на Калке обернулись для первого зампредседателя ДУМ России штрафом

Суд оштрафовал первого зампредседателя ДУМ РФ Мухетдинова за картины в кабинете
Первого заместителя председателя Духовного управления мусульман России Дамира Мухетдинова оштрафовали на 150 тысяч рублей за картины о битве на Калке, которые висели в его кабинете. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Картины о пире монгольских ханов после победы над русско-половецким воинством на Калке в 1223 году висели в кабинете Мухетдинова во время интервью и попали в кадр.
Правоохранители составили протокол по части второй статьи 5.26 КоАП России («Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение»).
Спровоцировавшие скандал полотна изучили специалисты Московского государственного лингвистического университета. Они пришли к выводу, что изображения могли вызвать негативное отношение к представителям групп лиц, объединенных по национальной или религиозной принадлежности.
Мухетдинов же, являясь публичным лицом и занимая должность в руководящем составе ДУМ, не принял мер, чтобы исключить такую возможность. Мировой судья признал его виновным и назначил административное наказание в виде штрафа на сумму 150 тысяч рублей.
Занимая посты первого зампреда ДУМ России и ректора Московского исламского института, Мухетдинов часто выступает перед российскими СМИ. Ранее он поддержал инициативу РПЦ и Роспатента запретить религиозную символику в товарных знаках.