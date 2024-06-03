Религиозную символику в названиях товаров предложили запретить из-за чувств верующих

В России предложили запретить использование религиозной символики при регистрации товарных знаков и в названиях фирм. Законопроект разработали Русская православная церковь и Роспатент, сообщил «Коммерсант» .

«Использование обозначений с религиозной символикой, семантикой в качестве товарных знаков может привести к оскорблению чувств верующих», — заявила руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения Чернега.

Религиозную организацию возмутили вина «Церковные обряды», «Исповедь грешницы» и «Душа монаха», сигареты Saint George, средства гигиены «Кроткая монашка» и товарный знак «Батюшка онлайн». РПЦ совместно с Роспатентом разработала поправки к Гражданскому кодексу в части запрета на предоставление исключительного права на использование религиозных символов и имен святых. Чернега заявила, что ограничение распространится не только на юридические и физические лица, но и религиозные организации.

Инициативу поддержали главный раввин России Берл Лазар и первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Дамир Мухетдинов. Законопроект внесут в Госдуму до конца весенней сессии.

Скандал из-за оскорбления чувств верующих разгорелся в Испании. Консерваторов возмутило слишком женственное изображение Христа на плакате художника Салустиано Гарсии.