Карьерный консультант Лоикова назвала гиперконтроль признаком неприязни со стороны начальства

Карьерный консультант Зулия Лоикова рассказала URA.RU , как распознать скрытую неприязнь руководителя. По ее словам, это может проявляться в игнорировании сотрудника, бойкоте коммуникации и других формах.

Одним из признаков скрытой ненависти может быть агрессивная похвала. Специалист отметила, что руководителю важно уметь разделять профессиональную требовательность и личные чувства к подчиненному. Похвала, звучащая как оскорбление, может занижать профессиональные качества сотрудника.

Гиперконтроль и присваивание чужого успеха также могут быть признаками неприязни. По словам Лоиковой, стремление перепроверять все действия сотрудника — это способ морально измотать подчиненного и спровоцировать срыв. Кроме того, начальник, который пытается присвоить успехи своих сотрудников, стремится возвысить себя за счет чужих достижений.

Игнорирование человеческого фактора и отношение к подчиненному как к функции — еще один тревожный сигнал. Если руководитель не интересуется самочувствием сотрудника, не поздравляет с праздниками, хотя другим сотрудникам уделяет внимание, стоит задуматься об отношении между сотрудником и руководителем.