Карантин для мигрантов на фоне вспышки менингита предложили ввести в Госдуме

Ужесточить порядок прибытия мигрантов в Россию предложил лидер думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. В комментарии 360.ru он пояснил, что иностранцев нужно отправлять в карантин на фоне роста заболеваемости менингококковой инфекцией.

Политик подчеркнул, что распространение опасного заболевания связано не только с сокращением вакцинации, но и с притоком иностранцев, которые никакие прививки не делали.

«Пытаться их отловить, когда они уже въехали в страну, бесполезно. Самая эффективная мера сейчас — ввести карантин для прибывающих из стран, где складывается неблагоприятная обстановка по менингиту и другим заболеваниям», — заявил Миронов.

Одной изоляцией иностранцев депутат предложил не ограничиваться и выступил за введение трудовых виз для граждан из стран Центральной Азии, которые они смогут получить только на основании медицинских справок с подтверждением наличия прививок и отсутствия опасных инфекций.

«Это принципиальное требование „Справедливой России“, и мы будем настаивать на его принятии — только так мы сможем защитить свой рынок труда и здоровье наших граждан», — подытожил Миронов.

О росте числа заражения менингококковой инфекцией в России заявил депутат Госдумы Александр Румянцев на заседании парламентского комитета по охране здоровья. Он пояснил, что с начала года в России выявили 1266 заболевших, в том числе 948 взрослых. Внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чупанов назвал одним из факторов распространения опасной инфекции трудовых мигрантов.

Правительство России предложило новый механизм привлечения иностранцев на работу в виде целевого набора. Он предусматривает упрощенную процедуру ввоза мигрантов по запросу бизнеса, который возьмет на себя всю ответственность за содержание и отправку домой работников.