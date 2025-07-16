Сегодня 16:54 Прикинулся гриппом и убил за сутки. Почему россияне все чаще болеют менингитом Инфекционист Мескина назвала опасные внешние проявления менингита 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Здоровье

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Россия столкнулась с всплеском заболеваемости менингококковой инфекцией у взрослых. Рост числа случаев заражения связали с приездом трудовых мигрантов в разные регионы страны. О симптомах опасного заболевания, методах лечения и способах защиты узнал 360.ru.

Сколько зараженных менингококком в России сейчас

За первые пять месяцев 2025 года в России выявили 1266 случаев заражения менингитом, из которых 948 пришлось на взрослых людей. Это на 260% больше, чем с января по июнь в прошлом году. Как сообщил «Коммерсант», такую статистику на заседании комитета Госдумы по охране здоровья привел доктор медицинских наук и депутат нижней палаты парламента Александр Румянцев.

Он подчеркнул что во время пандемии коронавируса из-за принятых мер социального дистанцирования число случаев менингококка резко снизилось. Но с 2021 года начался новый рост.

Фото: РИА «Новости»

По словам внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава Владимира Чупанова, распространение опасной бактерии среди взрослых связано в том числе с приездом трудовых мигрантов. Отдельно он отметил, что летальность у заболевших людей старше 60 лет доходит до 30%. Врач-инфекционист профессор кафедры педиатрии руководитель отделения детских болезней МОНИКИ имени Владимирского, главный специалист по инфекционным болезням у детей Московской области Елена Мескина в комментарии 360.ru подтвердила, что число случаев менингококковой инфекции с начала года выросло. Когда начнется спад, пока сказать нельзя. Причем именно рост числа заболевших взрослых является первым свидетельство вспышки инфекции, подчеркнула врач, потому что обычно болезнь проявляется у детей младше пяти лет.

«Подъем заболеваемости обычно снижается, потому что мы встречаемся с этой инфекцией, у нас вырабатываются антитела и возникает защищенность какого-то числа населения. Но когда это произойдет, в следующем году или до конца этого года, никто не знает», — заявила она.

Фото: РИА «Новости»

Как именно поведет себя возбудитель опасной инфекции также предсказать невозможно, поэтому никакие математические расчеты здесь не помогут.

Что такое менингококковая инфекция

Возбудителем инфекции является бактерия менингококк, передающаяся воздушно-капельным путем и обитающая в носоглотке. Ее носителями являются от 8 до 10% населения, преимущественно подростки, рассказала Мескина. Сами носители при этом не болеют, но легко распространяют возбудителей через чихание, кашель или тесные контакты.

Это болезнь поцелуев или объятий. Опасность распространения также высокая в общежитиях или хостелах, где в одном помещении спят три и более человек. Для передачи инфекции нужен тесный контакт. Но если расстояние составляет более одного метра, то риски становятся минимальными. Елена Мескина врач-инфекционист

Мескина добавила, что мигранты действительно могли стать источниками заражения, потому что сам факт путешествия на поезде или самолете — это уже увеличение тесных контактов. Кроме того, приезжающие на заработок в Россию иностранцы или живут в хостелах, или снимают квартиру, где в одной комнате ютятся большое количество жильцов. Все это увеличивает риски.

Как протекает менингит

У большинства людей менингококк вызывает легкий насморк, так называемый назофарингит, на который заболевшие даже не обращают внимания. Но для некоторых заболевание может стать очень серьезным и привести к воспалению оболочки головного мозга с тяжелым сепсисом.

Мы называем это менингококцемией. Особенности этой инфекции заключается в том, что, когда она начинается, никто не может понять, что это менингококк, потому что она очень похожа на грипп. Вторая проблема в том, что она очень быстро развивается. Примерно половина летальных случаев приходится на людей, у которых с начала болезни прошли сутки. Елена Мескина врач-инфекционист

Состояние человека при этом ухудшается буквально на глазах. Все происходит настолько быстро, что даже оперативное лечение не всегда может помочь. Симптомов у менингококковой инфекции, несмотря на схожесть с гриппом, достаточно. Проявляются они в целом рано. К первым признакам инфекционист отнесла высокую температуру до +39 градусов, которая никак не снижается, несмотря на прием жаропонижающих.

«Второй симптом — это очень выраженная головная боль. Если вы начинаете вращать головой, то боль усиливается. Или возникает боль в шее при повороте головы. Если при этом есть рвота, пусть даже один раз в день, то это тоже важный признак, с которым нужно обратиться к врачу», — добавила Мескина.

Фото: РИА «Новости»

Еще одним важным симптомом менингококковой инфекции она назвала сыпь на обычно закрытых участках тела — ягодицах, ногах и пояснице. Она возникает при надавливании или растягивании кожи из-за точечных кровоизлияний. Самая большая опасность — если такие высыпания появляются на лице и при этом быстро захватывают все новые участки. «Если вы только что посмотрели в зеркало и там было один или два таких мелкоточечных кровоизлияния, то гляньте через час. Если их стало больше, то нужно немедленно бежать в больницу», — предупредила инфекционист. Оперативное назначение антибиотиков при заражении имеет решающее значение для жизни и здоровья человека.

Как защититься от менингита

От менингококка существуют хорошие и эффективные прививки, но они не включены в календарь. Это означает, что за укол придется заплатить. Но если в регионе сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация или человек попал в контакт, то вакцину ему поставят. «Призывников в армию прививают за счет государства, потому что они собираются в коллектив и спят в одной казарме. Есть регионы, где от менингококковой инфекцию прививают детей и подростков за счет бюджета. Например, в Москве», — рассказала Мескина.

Фото: РИА «Новости»

Врач подчеркнула, что каждый должен решить, стоит ему делать прививку или нет, и учитывать, что последствия от тяжелой инфекции бывают очень серьезными.

Люди, которые выжили после менингита, к сожалению, будут ощущать последствия 20–30 лет, а может быть, всю жизнь. Это же воспаление головного мозга. Трудно сказать, как инфекция себя поведет. Все зависит от генетики и иммунитета. Предсказать на 100%, как все будет, никто не может. Елена Мескина Врач-инфекционист

По мнению эксперта, если есть возможность сделать прививку, то лучше сделать, потому что потраченные деньги нельзя даже сравнивать с рисками для здоровья. Кроме того, вакцина защищает не только самого человека, но и его окружающих, что приводит к снижению количества носителей. Инфекционист добавила, что советует поставить прививку выпускникам школ, которые поступили в университеты и планируют жить в общежитиях. «Сейчас самое время, потому что нужно три недели для формирования иммунитета. Учиться они пойдут уже защищенными», — пояснила она.

Фото: РИА «Новости»

Если же прививки нет, то лучше вспомнить про маски, которые хорошо защищают от возможности заражения. «Менингококк очень нестойкий во внешней среде, в отличие от вирусов, он быстро погибает, особенно когда прохладно вокруг. Поэтому считается, что человек, который находится на расстоянии в метр и более от больного, как правило, не заражается», — добавила врач. Среди других способов защиты — избегание тесных контактов с малознакомыми людьми: стоит воздержаться от объятий и поцелуев. Еще одно важное правило — не пить с кем-то из одной чашки и бутылки. И наконец, безопасным будет держаться на расстоянии от человека с насморком или кашлем.