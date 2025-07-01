Россия заменит квоты на трудовых мигрантов организованным набором

Приоритетным механизмом привлечения трудовых мигрантов в Россию станет целевой набор. Он предусматривает приглашение профильных специалистов по запросу бизнеса, который понесет полную ответственность за иностранца. Как сообщил РБК , новый механизм приглашения граждан других стран на работу разработали в российском правительстве.

Организованный набор позволит работодателям нанимать иностранцев в обход квот по упрощенной процедуре. Предприниматели возьмут на себя полную ответственность за работника-мигранта: заплатят налоги, проследят за регистрацией, а также проконтролируют выезд специалиста после окончания контракта.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с 360.ru назвал правильным новый подход к найму иностранцев.

Он добавил что сейчас подбором зарубежных специалистов занимаются частные агентства. Они помогают бизнесу оформить квоту на трудовую визу, которая становится финансовой гарантией работодателя, что специалист отправится домой.

«Бизнес ответственно подходит к тому, как живут и ведут себя иностранные работники. Никто не слышал, чтобы индусы на кого-то напали, а граждане других государств каждый день появляются в криминальной хронике», — заявил Нилов.

Жители стран ЕАЭС, напомнил парламентарий, оформляют в России патенты и пытаются трудоустроиться в течение двух месяцев, чтобы не подпасть под депортацию. Но в таком количестве трудовые мигранты России не нужны. Поэтому предложенный правительством механизм предусматривает приглашение в страну только специалистов для той или иной области, где есть дефицит рабочих рук.

«Такое регулирование с приглашением иностранцев по запросу — это нормально, если экономика ощущает в этом потребность», — добавил Нилов.

Минцифры объявило, что не прошедшие регистрацию в Единой биометрической системе иностранцы с 1 июля не смогут пользоваться услугами мобильной связи. В ведомстве предупредили, что с сегодняшнего дня операторы начнут отключать связь мигрантам-нарушителям.