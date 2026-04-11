«Как они там обходятся?» Лоза обеспокоился сломанным туалетом экипажа Artemis II

Певец и композитор Юрий Лоза усомнился в реальности фотографий Земли, сделанных членами экипажа лунной миссии Artemis II («Артемида-2»). Он подчеркнул, что узнал о запуске космического корабля не по своей воле, а после изучения задался рядом вопросов.

Артист пояснил, что постоянно получает уведомления из разных социальных сетей, что кто-то упомянул его имя в связи с лунной миссией американцев.

«В основном это идет в комментариях под веселыми картинками, которые публикует NASA. Друзья мои, сегодня искусственный интеллект способен создавать реалистичные трехмерные движущиеся и поющие картины, а уж фотку Земли слепить для него — сущая безделица», — написал Лоза, обращаясь к своим подписчикам в Facebook*.

Певец добавил, что его беспокоят даже не вероятность полета к Луне и реальность сделанных снимков, а бытовые условия, в которых оказались астронавты.

«Как они там обходятся без туалета? Представить себе ведро с крышкой в современной ракете я не могу, даже если подключаю все свое воображение», — добавил Лоза.

Лунная миссия «Артемида-2» началась в ночь на 2 апреля, когда сверхтяжелая ракета-носитель с кораблем «Орион», где находились четыре члена экипажа, взлетела с космодрома на мысе Канаверал.

Во время полета астронавты столкнулись с проблемой в работе единственного туалета. Выходная труба замерзла в условиях космического пространства.

Когда экипаж пожаловался на неудобство, регулирующие движение инженеры развернули «Орион» к Солнцу, чтобы растопить скопившийся лед.

