Миссия «Артемида-2» завершается. Как астронавты облетели вокруг Луны и что будет дальше

США побили рекорд 1970 года по дальности полета человека в космосе. Лунная миссия Artemis II («Артемида-2») подходит к завершению. Подробнее об этой миссии и о том, почему она так важна, — в материале 360.ru.

Что такое «Артемида-2»?

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) осуществляет лунную программу «Артемида». Ее цель — обеспечить длительное пребывание астронавтов на Луне для строительства космической базы, исследований южного полюса Луны и подготовки к миссиям на Марс. «Артемида-2» — первая пилотируемая миссия «Артемиды». Она подразумевает полет к Луне, ее облет и возвращение на Землю — все это примерно за 10 дней. Экипаж получил список из 30 объектов на Луне, которым должен уделить особое внимание. Среди них кратер Герцшпрунг на ее обратной стороне. В состав экипажа вошли астронавты НАСА Рид Уайсмен (командир), Виктор Гловер и Кристина Кук и канадский астронавт Джереми Хансен. Кристина Кох — первая женщина на Луне, Виктор Гловер — первый афроамериканец, участвующий в лунной миссии.

«Артемида-2» стартовала в ночь на 2 апреля. Сверхтяжелая ракета-носитель с кораблем «Орион» стартовала от Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал. Это был первый полет людей к Луне с 1972 года. Миссия продлится около 10 дней. Его ключевой этап пришелся на вечер 6 апреля, когда «Орион» начал облет Луны. Астронавты пронаблюдали за освещенной поверхностью видимой и обратной сторон спутника и сделали уникальные снимки на фотоаппараты и специально выданные им iPhone 17 Pro Max. В 20:56 по московскому времени «Орион» побил рекорд дальности полета человека от Земли, удалившись от нее на 406 608 километров. Он превысил показатели экспедиции «Аполлон-13», совершенной в 1970 году, более чем на 6437 километров.

Что произошло во время миссии «Артемида-2»?

Астронавты пронаблюдали за лунной поверхностью, увидели «Восход Земли» (постепенный «подъем» планеты над спутником) и солнечное затмение, а также зафиксировали пять вспышек от врезавшихся в Луну метеоритов. Облетая Луну, экипаж обнаружил два новых кратера. Они попросили Центр управления полетами назвать один из них «Интегрити», в честь своего космического аппарата, а второй — «Кэрролл», в честь умершей от рака жены Рида Уайсмана. Окончательное решение примет Международный астрономический союз. Утром 6 апреля астронавты получили сообщение, записанное командиром миссии «Аполлон-13» Джимом Ловеллом, умершим в 2025 году, специально для будущей миссии. Он летал к Луне дважды, но ни разу не высадился.

Привет, «Артемида-2»! Добро пожаловать на мой старый район! Я горжусь тем, что передаю вам эту эстафету. Это исторический день, и я знаю, насколько вы будете заняты. Но не забудьте насладиться видом. Удачи и счастливого пути! Джим Ловелл

Через несколько часов экипаж установил рекорд по дальности пилотируемого полета, а затем обогнул Луну и пролетел над ее обратной стороной, направив на нее иллюминаторы для наблюдений. Участники миссии приблизились к спутнику на минимальное расстояние — шесть с половиной тысяч километров. Они сфотографировали Луну и описали особенности ее рельефа — от кратеров до трещин. За ключевыми моментами миссии следили сотни тысяч человек в режиме онлайн. Трансляцию запустило не только НАСА, но и Netflix, Apple TV и другие платформы.

Огибая Луну, экипаж на 40 минут потерял связь с Центром управления полетами. «Так здорово снова слышать Землю», — призналась Кристина Кох после восстановления связи. Седьмой день миссии начался у экипажа под звуки песни Tokyo Drifting группы Glass Animals и Дензела Карри. Теперь астронавты держат курс на Землю. Предполагается, что вечером космический корабль выйдет из-под действия гравитации Луны, и уже через 40 минут двигатели включатся для первого из трех маневров по возвращению на родную планету. В ночь на 11 апреля корабль приводнится в Тихом океане, откуда астронавтов заберут спасатели. Экипаж уже передал некоторые снимки Луны, в том числе ее обратной стороны. Эти фотографии особенно редки и ценны, поскольку обратная сторона Луны, как правило, недоступна для наблюдений: ее вращение вокруг своей оси и вокруг Земли синхронизировано.

Многие кадры, сделанные во время экспедиции, еще ожидаются. Ученые внимательно рассмотрят их и сделают выводы о том, как меняется поверхность спутника Земли. По плану, астронавты должны были зафиксировать и окрестности южной полярной области Луны — потенциального места посадки при выполнении следующей миссии. Президент США Дональд Трамп ждет астронавтов в Овальном кабинете и уже попросил у них автографы. Выйдя с ними на связь после установления рекорда, он заявил, что они вошли в историю и «действительно вдохновили весь мир».

«Космический сантехник»

Полет не обошелся без небольших помех. По данным Bloomberg, на борту «Ориона» случилась проблема с единственным туалетом. Кристина Кох была вынуждена устранять поломку и потом шутила, что стала «космическим сантехником». На этом, однако, все не закончилось: через некоторое время резервуар туалета для жидких отходов вновь стал заполняться, в системе водоотведения возник лед. Чтобы его растопить, пришлось даже немного изменить расположение по отношению к Солнцу. Забавное происшествие имело место во время трансляции полета — в кадре «пролетела» банка шоколадной пасты известной марки. Это вызвало волну шуток в соцсетях.

Что будет после «Артемиды-2»?

В рамках программы «Артемида» планируется еще как минимум три миссии. Во время миссии «Артемида III» астронавты отправятся исследовать регион вблизи Южного полюса Луны, а во время «Артемиды IV» состоится дебют первой лунной космической станции человечества.

Глава НАСА Джаред Айзекман уверяет, что «Артемида-2» станет лишь «началом большого путешествия». Облет Луны — начало перехода к новому этапу работы по спутнику Земли, подчеркнул в беседе с 360.ru руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Если первым этапом было исследование Луны, основные задачи были научными и это был вопрос престижа, то сейчас начался этап освоения Луны — обживания и хозяйственного использования. Задача в том, чтобы полеты на Луну окупались, приносили прибыль, а не только зрелище. И это стало достижимо. Технологии достаточно развиты для того, чтобы построить базу на Луне, инфраструктуру и добывать там ресурсы. Иван Моисеев руководитель Института космической политики

Собеседник 360.ru отметил, что литр воды на Земле практически ничего не стоит, а на околоземной орбите он стоит семь тысяч долларов. Если же доставлять ее с Луны, цена, возможно, составит 10–15 долларов за литр. Это делает освоение Луны хозяйственной задачей. «Все это поняли, и это совпало с развитием техники у Соединенных Штатов и в Китае. Поэтому создается впечатление гонки, хотя ее никто не объявлял и по факту страны никуда не торопятся», — резюмировал Моисеев. Не случайно миллиардер Илон Маск решил переориентировать SpaceX с колонизации Марса на освоение Луны. У него уже есть контракт с НАСА на высадку американцев на Луну, а освоение Марса — лишь далекая перспектива. Движение к этой цели еще даже не началось, кроме того, колонизация Марса никогда не даст прибыли.