Кадыров выложил кадры первого выступления сына Адама после слухов о ДТП

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел совещание с командирами силовых подразделений региона, обсудив вопросы проведения СВО и обеспечения безопасности. Секретарь Совбеза республики Адам Кадыров выступил с докладом, чеченский лидер опубликовал видео с ним в телеграм-канале .

«Он отметил, что Совбезом ЧР проводится системная работа по координации межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественной, экономической и экологической безопасности», — написал Кадыров.

Это первое выступление сына чеченского лидера после слухов о ДТП. Адам Кадыров был одет в камуфляж, на голове — черный берет.

В начале февраля Кадыров опроверг слухи о ДТП с участием сына. Он назвал сообщения в СМИ вбросом. Позже чеченский лидер опубликовал видео позднего ужина с Адамом и помощником главы ЧР Висмурадом Алиевым, пошутив, что провел время с «воскресшим» сыном.