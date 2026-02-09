Кадыров впервые ответил на слухи о ДТП с участием своего 18-летнего сына

Чеченский лидер Рамзан Кадыров опроверг сообщения об аварии с участием его 18-летнего сына Адама. Об этом он заявил при беседе с прокурором региона Арсаном Адаевым. Видео встречи опубликовали в телеграм-канале главы Чечни.

Кадыров отметил, что с помощью искусственного интеллекта можно обмануть любого человека. По стране произошло 128 тысяч ДТП, в которых погибли 13 009 человек, но никому нет до этого никакого дела.

«А откуда-то взявшийся вброс об аварии сына Кадырова стал номером один в мировых новостях», — отметил чеченский лидер.

Кадыров добавил, что недостоверная информация, касающаяся Чечни, по какой-то причине всегда вызывает особый ажиотаж в СМИ. Региональные власти усилят работу по борьбе с фейками.