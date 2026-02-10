Кадыров опубликовал видео с сыном Адамом и назвал его «воскресшим»
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил подписчикам, что поужинал со своим сыном Адамом, «воскресшим», несмотря на вбросы об аварии с его участием. Он опубликовал видео в телеграм-канале.
«Поздний ужин с дорогим братом, помощником Главы ЧР Висмурадом Алиевым и секретарем Совета Безопасности ЧР Адамом Кадыровым, „воскресшим“ вопреки последним вбросам», — написал он.
До этого чеченский лидер опроверг сообщения о ДТП с участием сына Адама, назвав их вбросом. Кадыров также пообещал усилить борьбу с фейками в республике.
Ранее Адам Кадыров получил медаль за вклад в охрану Запорожской атомной электростанции. Ее вручил командир ОМОНа «Ахмат-Грозный» Анзор Бисаев.
