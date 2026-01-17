Сына Кадырова наградили медалью Росэнергоатома

Адаму Кадырову вручили медаль за вклад в оборону Запорожской АЭС

Медаль за вклад в охрану Запорожской атомной электростанции получил занимающий пост председателя правительства Чечни сын главы республики Адам Кадыров. Об этом сообщил его отец и руководитель региона Рамзан Кадыров .

Он подчеркнул, что награду Адаму передал командир ОМОНа «Ахмат-Грозный» Анзор Бисаев.

«Он удостоен этой награды приказом АО „Концерн Росэнергоатом“ за весомый вклад и содействие в организации охраны и обеспечении безопасности Запорожской АЭС в период проведения специальной военной операции», — объявил Кадыров-старший.

В субботу, 17 января, Рамзан Кадыров опубликовал видео совещания сына Адама с руководителями силовых ведомств. Темой заседания стала подготовка к предстоящим выборам в регионе.

Ролик появился на фоне неподтвержденных сообщений, что Адам Кадыров попал в серьезную аварию во время поездки по Грозному.