Кадыров обратился к чеченцам в День памяти и скорби

Кадыров в День памяти и скорби чеченского народа напомнил о тяжелых событиях

В День памяти и скорби народов Чеченской Республики 10 мая местные жители вспоминают трагические события и чтут память погибших. Глава региона Рамзан Кадыров опубликовал обращение в телеграм-канале .

«В День памяти и скорби чеченского народа мы вспоминаем всех, кто стал жертвой трагических событий <…>. На протяжении многих десятилетий чеченский народ проходил через суровые испытания — войны, репрессии, разрушения и потери», — заявил он.

Несмотря на трудности жители Чечни, по словам Кадырова, сплотились, сохранили традиции и стремление к мирной жизни. Он отметил особую роль своего отца, первого главы региона Ахмата Кадырова, который принял на себя руководство в трудные времена.

Ранее глава Чечни показал видео с сыном Адамом Кадыровым на построении спецназовцев. Он оценил салон одного из броневиков Kirpi и похвалил бойцов.