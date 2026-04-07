Банк России выпустит памятную монету к 75-летию Ахмата Кадырова

Банк России выпустит памятную монету к 75-летию со дня рождения первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. На сайте ЦБ опубликовали план выпуска в обращение памятных и инвестиционных монет в 2026 году.

Регулятор включил юбилейный выпуск в серию «Выдающиеся личности России». В этом году ЦБ отчеканит три тысячи серебряных монет номиналом два рубля и весом в половину тройской унции.

В ту же серию вошли писатель Михаил Салтыков-Щедрин, скульптор Степан Эрьзя и хирург Николай Бурденко. Монеты посвятят их юбилейным датам.

Ранее Банк России уже выпускал памятную монету с именем Ахмата Кадырова. Она вышла в 2015 году вместе с изображением мечети «Сердце Чечни».

Ахмат Кадыров возглавил Чечню в 2003 году. Он сыграл заметную роль в восстановлении республики после военных действий и погиб 9 мая 2004-го при теракте в Грозном. Его имя и семья регулярно остаются в центре общественного внимания.

Внука Ахмата Кадырова Адама, занимающего пост председателя правительства республики, в январе наградили медалью Росэнергоатома за вклад в охрану Запорожской атомной электростанции.