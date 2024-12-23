Кабмин отправил на доработку проект о запрете богослужений в многоквартирных домах

Комиссия правительства России поддержала при условии доработки законопроект о запрете на проведение богослужений в нежилых помещениях многоквартирных домов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на текст проекта отзыва кабмина.

Законопроект разработали депутаты партии «Новые люди». Инициатива предусматривает запрет на богослужения, религиозные обряды и церемонии в нежилых помещениях, которые занимают религиозные организации, а также запрет на систематические публичные богослужения, обряды и церемонии в жилых помещениях.

По итогам рассмотрения документ отправили на доработку из-за того, что в федеральном законе нет критериев для определения систематичности проведения религиозных мероприятий.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки», — указали в документе.

Ранее муфтий Равиль Гайнутдин заявил, что решение совета улемов (богословов) разрешает религиозное многоженство для защиты прав женщин и детей.